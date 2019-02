Universitario de Deportes: la divertida anécdota de Germán Denis y el 'Pocho' Lavezzi en Napoli [VIDEO]

Germán Denis compartió una divertida anécdota que vivió junto a Ezequiel Lavezzi, cuando ambos integraban las filas del Napoli de Italia. El jugador de Universitario de Deportes se vaciló recordando la broma que el 'Pocho' le jugó al entrenador Edoardo Reja.

"Al 'Pocho' No le importa nada, es terrible. Resulta que termina el entrenamiento en Napoli, íbamos caminando los dos juntos e iba el técnico adelante y me dice 'Mirá 'Tanque' cómo lo entango (entango es jalarle el pantalón por detrás, explicó Germán Denis)'. Yo le dije que no lo haga, pero fue y lo levantó al técnico", contó divertido.

Una gran amistad une a Germán Denis con el 'Pocho' Lavezzi, incluso el jugador del Hebei China Fortune de la Superliga de China, lo retó a través de su cuenta de Instagram.

Ezequiel Lavezzi retó a Germán Denis a pasar por el 'Ugly Face Challenge', que se trata de publicar una foto con un feo gesto en la cara. El jugador de Universitario de Deportes aceptó el reto y publicó la siguiente imagen.



Si tuviste a Lavezzi como compañero en un club, es inevitable no tener una anécdota con él: #DenisEnSCPerú contó el día que el Pocho le hizo una broma pesada al DT en Napoli. pic.twitter.com/D6tKP4hLn1 — SportsCenter (@SC_ESPN) 28 de febrero de 2019

