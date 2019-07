Henry Vaca:  "No dudé en venir al equipo más grande del Perú"

Henry Vaca llegó hace dos semanas a Universitario de Deportes , el jugador boliviano dejó una buena impresión en su debut con la camiseta crema, en el duelo ante Pirata FC por la segunda jornada del Toreo Clausura de la Liga 1.

Esta mañana, en una entrevista con GOLPERU, el atacante del equipo de Ate aseguró que se encuentra feliz de pertenecer a la 'U', debido a su gran relevancia dentro del país.

"No dudé en venir al equipo más grande del Perú. Acepté inmediatamente desde que me comentaron la posibilidad de llegar a Universitario. Estoy muy contento, me han recibido de la mejor manera", sostuvo el jugador.

Los cremas iniciaron con buen pie el Torneo Clausura; sin embargo, la Liga 1 entró en receso por los Juegos Panamericanos que se juegan en Lima desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto.

El próximo duelo de Universitario de Deportes será ante Los Caimanes. El enfrentamiento por la Copa Bicentenario se llevará a cabo el 11 de agosto a las 4:00 p.m. en el Estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro de Olmos.

