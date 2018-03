Tras el primer triunfo de Universitario de Deportes en el Torneo de Verano ante Comerciantes Unidos, Pedro Troglio quedó más que conforme. El técnico aseguró que ha encontrado un once base y llenó de elogios a dos juveniles que vienen siendo piezas fundamentales: Anthony Osorio y Brayan Velarde.



"Vamos encontrando jugadores que van siendo más una realidad que una promesa. Comienzan a dar soluciones, como Osorio y Velarde. Están haciendo apariciones espectaculares y no hay que cargarlos de tanta presión, pero son a futuro jugadores de gran nivel", dijo el 'profe' en conferencia de prensa.

► Hijo de Troglio le dedicó emotivo mensaje al técnico de la 'U' tras conseguir su primer triunfo

Troglio, explicó: "Osorio me demostraba que me la tenía que jugar por él y esperar que me transmita confianza. Y me ha dado una confianza enorme. Hizo dos goles, jugó bien y se está bancando lo que es jugar en Universitario de Deportes. Igual que Velarde, que no hizo goles, pero la solvencia con la que jugó, la capacidad técnica que tiene y el manejo de la pelota, hace también que el equipo mantenga casi el 70 por ciento del control del balón como pasó en el primer tiempo".



Para el entrenador crema, el próximo paso es convertir el progreso del equipo en más puntos: "Si somos un plantel largo o corto es una discusión, pero he encontrado medianamente un once ideal. Ojalá empecemos a sumar seguido. Eso es lo que necesitamos".

Contra Ayacucho FC, la próxima fecha, Universitario de Deportes no tendrá novedades: "Va a jugar el mismo equipo salvo Balbín que está con un problema lumbar. Si no llega él, iría Barco o Romero".

► Anthony Osorio se cobró revancha y anotó el segundo gol ante Comerciantes