Cuando a Pedro Trolgio le dijeron que tras el gol de Aldo Corzo Universitario de Deportes se tiró atrás a defender el resultado, este saltó como una fiera a defender a su equipo. Y habló fuerte. El entrenador merengue reconoció el buen nivel de Sporting Cristal pero alabó, aún más, el trabajo individual de Emanuel Herrera a quien le dedicó un adjetivo peculiar.

" Sporting Cristal se defendió para aprovechar los contragolpes y la única que le quedó al 'monstruo' ese que juega de 9 y que es un 'fenómeno', que todo lo que toca la mete adentro, la 'clavó' en un ángulo que podía haberla botado y estuviésemos hablando de otra cosa", dijo Pedro Troglio sobre el empate que obtuvo Universitario de Deportes este domingo.

Universitario de Deportes empató 1-1 con SPorting Cristal en el mejor partido del Torneo de Verano

Pero esa diferencia que marcó el goleador de Sporting Cristal fue la que hizo justicia en el marcador.Pedro Troglio aseguró que así como tuvieron situaciones claras para ganar el partido, "sobre el final también tuvimos chance de perderlo", señaló. Por eso, el entrenador merengue se fue contento por el empate de este domingo.

Tabla moral



Y si hay algo que deja más feliz a Pedro Troglio es la forma cómo viene jugando su equipo. Para el entrenador de Universitario de Deporte su equipo "merece más puntos en la tabla de los que tenemos. Porque lo que estamos jugando no se refleja en puntos":

Y también destacó al plantel en general. "Hemos jugado de igual a igual contra un equipo que viene parejo con un plantel amplio y de hacer una buena Copa. Nosotros tenemos que, semana a semana, buscar el reemplazo de alguien y el equipo sigue jugando igual. Tenemos muchos jóvenes a los que debemos trabajar porque no es lo mismo un clásico como este, donde les tienes que gritar para que marquen o se acomoden, que un partido de Vidú en formtaivas donde no les dicen nada. Acá si no corren y apoyan nos clavan. Y eso tenemos que mejorar", señaló.

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Periodista ruso: "Jefferson Farfán es un ídolo en el Lokomotiv Moscú"