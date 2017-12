Universitario de Deportes: ¿qué se sabe sobre el futuro de Carlos Cáceda?

Carlos Cáceda fue anunciado como refuerzo del Puebla por diferentes medios mexicanos. Sin embargo, su representante, Cristian Lagrotta, desmiente que exista un contrato que vincule al portero peruano y el club azteca.

"Esta noticia, que fue publicada en medios peruanos, me tomó de sorpresa. Yo no estoy informado de nada, por mí no ha pasado ningún contrato", dijo el agente a VAVEL. Entonces, ¿cuál es la situación del arquero?

► Alberto Rodríguez: Junior respondió sobre el interés por el 'Mudo'

Lo primero que hay que decir es que Carlos Cáceda aún no es jugador libre, ya que tiene contrato con Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2017. Es por eso que, de existir un acuerdo (o contrato), ninguna de las partes implicadas lo hará oficial.

El portero de 26 años no renovará con la 'U'. La razón es simple: su prioridad es jugar en el extranjero. Y hasta hoy su destino sería Veracruz, equipo en el que juega Pedro Gallese. Pero, ojo, no habría competencia entre peruanos en el arco, ya que Cáceda sería prestado a Puebla, club en el que Juan Reynoso es asistente técnico.

De no haber ningún inconveniente, Carlos Cáceda será anunciado como refuerzo en México en los primeros días de enero, una vez que deje ser jugador de Universitario de Deportes de forma oficial. Solo queda esperar.

¿Y en Perú?

Aunque hubieron rumores que aseguraban que Real Garcilaso era uno de los equipos peruanos que iría por Carlos Cáceda, Oswaldo Terrazas, directivo del cuadro cusqueño le indicó a Depor que no existe "ningún interés" por el portero con miras a la temporada 2018.

► ¿Se va? El plan de Pedro Troglio para reemplazar a Luis Tejada

TE PUEDE INTERESAR