Universitario de Deportes ganó y técnico de Sport Huancayo explotó en plena conferencia

Explotó. Carlos Ramacciotti, técnico de Sport Huancayo , no aguantó la bronca que le significó la derrota ante Universitario de Deportes que dejó a los cremas como líderes de la Liga 1 Torneo Clausura. El entrenador uruguayo se mandó con todo en plena conferencia y tras ello no pudo analizar más el partido.

"Me quedó feliz con mi plantel. Con ellos 10 puntos porque dieron todo -dijo Ramacciotti de entrada- pero la bronca es grande porque no entiendo por qué somos nosotros los perjudicados. No entiendo por qué un equipo tan grande, con tanta hinchada que está haciendo las cosas bien necesita de estas cosas para ganar un partido".

"El penal del 6 de ellos (se refiere a la posición que ocupó Jesús Barco) que todo el mundo vio por qué no se cobra y el de nosotros -falta de Carlos Caraza contra Nelson Cabanillas- y cuando le voy a hablar me saca la roja cuando yo no le falté el respeto. me deja todas las dudas. Pero igual vamos a seguir dando dolor de cabeza a pesar de lo difícil que es jugar contra estos equipos", dijo.

Y Carlos Ramacciotti no paró: "Tenemos ganas de conseguir algo importante desde una provincia. Jugar a las 8 de la noche, todos los partidos a la s8 de la noche, basta el que programa. ¡Hey! ¡No nos favorece! Nosotros no practicamos nunca a las 8 de la noche. Basta de jugar contra todos los equipos de Lima a las 8 de la noche como lo hicieron. ¡Basta ya!"

De Universitario de Deportes no dijo nada negativo. "Ellos jugaron bien, hicieron un buen partido. Estaba para un empate, pero lamentablemente alguien no quiso que esto quede así y lo que sucedió es la bronca, jugadores míos llorando en el vestuario. Estas cosas raras que nos sucedieron, no lo entiendo".

