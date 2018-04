Universitario de Deportes: Gary Correa anotó para San Martín, pero no celebró por respeto [VIDEO]

El amor perdura por siempre. Gary Correa tuvo un noble gesto al no celebrar el tanto que marcó en el Universitario de Deportes vs. San Martín que le significó el empate a su equipo. Y aunque ese gol significó mucho para la visita, el pasado crema del ex Jotita le removió los sentimientos y no lo dejó gritar en el Monumental.

San Martín ya había insinuado con pases profundos a la espalda de Horacio Benincasa para la llegada en diagonal de los atacantes. Primero fue Aké Loba quien no pudo concretar, pero sí lo hizo minutos después Gary Correa, quien sen dos toques mandó en balón al fondo del arco de Patrick Zubczuk.

Universitario de Deportes vs. San Martín jugaron en el Monumental por el Torneo de Verano.

Gary Correa marcó el tanto del empate de San Martín el que les permitió soñar con la remontada ante Universitario de Deportes y también con seguir en la pelea por el título del Torneo de Verano. Pero ni eso pudo emocionar al volante ofensivo que prefirió mostrar respeto a la institución que lo hizo debutar en la Primera División.

Recordemos que Gary Correa debutó con Universitario de Deportes en el año 2007, después de lograr la clasificación al Mundial Sub 17 de Corea del Sur con la Selección Peruana de esa categoría, en donde tuvo destacada actuación. El zurdo permaneció en tienda esa temporada, al año siguiente jugó en Melgar y en 2009 estuvo por última vez en Ate.

Ahora, con 27 años, Gary Correa es uno de los goleadores de San Martín que esta temporada, a pesar de tener un equipo joven, está cumpliendo una gran temporada y pelea el título del Torneo de Verano con Sporting Cristal.

