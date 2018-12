Gary Correa se despidió de la Universidad San Martín con un mensaje en sus redes sociales. El volante tiene todo arreglado para fichar por Universitario de Deportes y en los próximos días se anunciaría su contratación.

"En primer lugar quiero agradecer a la institución que confío en mí persona durante estos dos años en el club, a la hinchada que se hizo presente en cada partido con su apoyo y aliento incondicional. Sin lugar a duda, ha sido un gran honor vestir la camiseta santa", escribió el volante.

"Me llevo los mejores recuerdos y una muy linda experiencia, un grupo siempre unido con ganas de ir siempre por más. No me cansaré de agradecer a todos los que fueron parte de este lindo Club. Gracias Santos, Gracias Universidad San Martín. Gracias a todos", finalizó.

De no mediar inconvenientes de última hora, el Gary Correa fichará por dos años con Universitario de Deportes, pero será presentado los primeros días de 2019 debido que que su contrato con San Martín termina el 31 de diciembre.



El volante también compartió esta imagen como despedida:

