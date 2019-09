La denuncia de Germán Denis contra la nueva administración de la 'U' y su respuesta a Jean Ferrari

Germán Denis habló fuerte contra la nueva administración de Universitario de Deportes , encabezada por Humberto Leguía. El delantero del Reggina de Italia también le respondió a Jean Ferrari, quien afirmó que la 'U' no es una plataforma publicitaria, al hablar de la salida del jugador del cuadro crema.

"La gente no puede decir que la ‘U’ haya sido una plataforma publicitaria porque no es así, mi carrera lo dice todo. Yo fui en un momento súper difícil y me puse a disposición sabiendo que tenía mucho para perder y poco para ganar. Realmente me la jugué por lo que significaba esa institución y lo que significa la U en Perú", dijo el delantero en Fox Sports Radio Perú.

Germán Denis dijo sentirse molesto porque le hicieron las cosas "súper complicadas" para poder jugar el fin de semana en su nuevo club.

"La gente que tenga en cuenta que esta administración que está ahora está haciendo todo lo posible por sacar adelante a Universitario de Deportes, a la gente que está entrando no la conozco. Si hablo de lo que escuche y voy conociendo me dejan solo palabras negativas. Quisieron en un momento complicármela para sacar un beneficio económico y eso no está bueno", declaró el jugador.

"No valoran el esfuerzo y lo que me jugué para llegar a Universitario de Deportes. Llegamos e hicimos una parte final muy buena y sacamos a la 'U' adelante. Me molesta muchísimo que digan que es una plataforma publicitaria porque no es así. Quería una experiencia en un club grande, en un país donde me sentí súper cómodo, se hizo un gran trabajo. Sé que lo deje en un momento complicado pero tiene las herramientas para salir adelante", añadió.

El excrema dejó un mensaje para los hinchas de Universitario de Deportes: "A la 'U' y a sus hinchas le doy las gracias por el apoyo. Que los hinchas crean en este equipo que puede pelear hasta el final y que crean en la institución. Esperemos que esta administración (de Carlos Moreno) siga porque está haciendo cosas importantes".

Germán Denis no pudo debutar el fin de semana porque no llegó su transfer. El documento ya fue enviado y está apto para jugar con el Reggina de Italia.

