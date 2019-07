Germán Denis es el extranjero con mejor promedio de gol de Universitario en los últimos 10 años 

Con 16 goles a lo largo de 31 partidos, Germán Denis se convirtió en el extranjero con mejor promedio de gol (0.52) de Universitario de Deportes los últimos 10 años.

El 'Tanque' Denis, llegó al club de Ate en agosto de 2019 y fue una salvación para el equipo de Ate, que peleaba la baja en el Descentralizado ya que terminó el Torneo Apertura en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Germán Denis es el extranjero con mejor promedio de gol en los últimos 10 años. (Infografía: Depor) Germán Denis es el extranjero con mejor promedio de gol en los últimos 10 años. (Infografía: Depor)

“Lo he visto muy bien. Tuvo un buen impacto en el grupo. Es un tipo trabajador. Por tanto, no teníamos dudas de él. No teníamos dudas sobre su rendimiento. Se acopló bastante bien al grupo, al igual que Pablo Lavandeira”, fueron las palabras del entonces técnico de Universitario, Nicolás Córdova, cuando llegó el goleador.

Es preciso señalar que Germán Denis, con 36 años de edad ha jugado la Champions League y ha competido al máximo nivel en equipos como Nápoli, Udinese, Atalanta o Independiente.

El efecto que genera André Carrillo en el fútbol árabe. (Video: América TV)

►Con Kevin Quevedo: el posible once de Nolberto Solano para el duelo ante Uruguay en Lima 2019



►Ricardo Gareca: "Paolo Guerrero caería muy bien en Boca Juniors"

►Están listos: Uruguay goleó a Sporting Cristal previo a duelo con Perú por los Panamericanos 2019

►¡Atención, Gareca! Iván Santillán marcó su primer gol en la Liga MX con estupenda maniobra [VIDEO]