Universitario de Deportes: ¿Germán Denis llegará al partido contra Cantolao?

Después de la derrota por 4-0 frente a la Universidad César Vallejo, las interrogantes que se hacía el hincha de Universitario de Deportes tenía que ver con el futuro de Nicolás Córdova y Germán Denis. Del primero estaba en duda su continuidad (la administración ya salió a respaldarlo) y del 'Tanque', por supuesto, su salud: salió cambiado al minuto 29 (ingresó Gary Correa).

Y Córdova, en más de una conferencia (sobre todo en la última), ya habló de lo que significa la ausencia de Denis. "Salió contracturado del gemelo. No tenemos dos nueves y eso te complica. Para mí, Osorio no es nueve. Que no esté Germán Denis se siente", mencionó el estratega. Después de eso, más de uno pensó en Alberto Quintero o Alejandro Hohberg para ocupar ese lugar. Este último no desconoce el puesto. La temporada anterior, con Alianza Lima, disputó 38 partidos de titular y en siete apareció de '9'.

Por supuesto, todo eso en caso de que Germán Denis se complique. Sin embargo, desde el club le confirmaron a Depor que lo del 'Tanque' no es de cuidado. O sea, si Nicolás Córdova lo desea, podría utilizar al delantero argentino frente a Cantolao. Ojo, las cargas por ahora en los trabajos no son al 100% para el artillero. Mañana lo probarían en la 'chamba' a la par del grupo.

El DT de Universitario de Deportes podría tener al mismo ataque que es fijo a lo largo de la Liga 1. O sea, con Alejandro Hohberg, Alberto Quintero y Germán Denis. Después de lo que pasó frente a los 'Poetas', hoy más que nunca no se pueden guardar nada en Ate.

Los dirigidos por Nicolás Córdova enfrentarán este viernes a Cantolao, por la fecha 13 de la Liga 1, en el estadio Miguel Grau del Callao. Ojo, el 'Delfín' está invicto desde hace cinco fechas.

