Germán Leguía: "Juan Manuel Vargas es el último de los mohicanos" ¿El 'loco' volverá a la 'U'?

Germán Leguía habló de Universitario de Deportes y los planes de la nueva administración crema de los hermanos Humberto y Raúl Leguía. El exjugador crema señaló que no será gerente deportivo y que se desempeñará como asesor externo. Además habló de la presencia de Juan Manuel Vargas , Roberto Chale y José Luis Carranza en el club.

"Lo maltrataron a Juan Manuel Vargas en el club. Lo usaron y eso no lo puedes hacer. "Él es el último de los mohicanos. Alianza tiene a Farfán, Pizarro, Guerreo, la U solo tiene al 'Loco' Vargas. En el mundo él está considerado 'Top', si no lo querías no lo debiste contratar para maltratarlo así, eso no se hace", dijo Leguía en una entrevista con ESPN.

ESPN informó la idea de la nueva administración de Universitario de Deportes es que Juan Manuel Vargas vuelva al club. La idea es solicitarle al comando técnico que acepte entrenar como invitado a 'Loco' Vargas y que esté con el grupo.

Germán Leguía también habló de la continuidad de Ángel Comizzo. "Por mí, como hincha, lo está haciendo bien. Vi el partido con Pirata y primera vez que la 'U' ganó con categoría", dijo el dirigente



"Cuando Ángel Comizzo recién llegó, sí estaba en contra por la manera en que se fue. Pero lo personal no tiene nada que ver. ¿Cambiarlo? ya estarías yendo en contra de todo lo que estás diciendo. Lo cortés no quita lo valiente, hay que apoyar a Universitario de Deportes y él está allí", dijo.

