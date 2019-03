Nicolás Cordova: "No hay muchos peruanos que puedan jugar en Universitario de Deportes"

Universitario de Deportes viene intentando fichar a un delantero y un volante desde hace varias semanas; sin embargo, diversas situaciones han dificultado que se concreten los deseos del club crema.

"No hay muchos peruanos que puedan jugar hoy en Universitario de Deportes y en el extranjero los clubes ya empezaron por lo tanto no hay mucha gente. De no encontrar a alguien que valga la pena traer, que vendrá a sumar al equipo, nos vamos a quedar así”, señaló Nicolás Córdova al respecto.

A pesar de el DT crema confía en la capacidad de Germán Denis, Alberto Quintero y Alejandro Hohberg en el ataque, Córdova ha señalado que es importante para el club que llegue un nuevo delantero.

"Creo que nos falta un jugador arriba para potenciar los jugadores que tenemos y para poder darles el relevo cuando sea necesario, cuando los suspendan, estemos cansados o tengamos que jugar un partido entre semana", afirmó.

Universitario de Deportes chocará el domingo 10 de marzo ante Carlos A. Mannucci en el Monumental. El club ha decidido realizar este mismo día la segunda edición del "Full Day Crema" en la explanada del estadio a partid de las 10 de la mañana.

Jorge Sampaoli decide no tomar en cuenta a Christian Cueva por llegar tarde a los entrenamientos. (América TV)

La contundente respuesta de Ricardo Gareca sobre la convocatoria de Alexander Callens



La reacción de la prensa internacional por el reclamo que elevará Alianza Lima ante CONMEBOL [FOTOS]

¿Universitario de Deportes ya no fichará a más jugadores?

'Hiena' de ilusiones: Alexi Gómez fue oficializado como nuevo jugador de Melgar