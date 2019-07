¿Quiere ser director técnico? La increíble historia de Rafael Guarderas y Daniel Ahmed [VIDEO]

Rafael Guarderas regresó a Universitario de Deportes como flamante refuerzo para lo que queda de la Liga 1. El centrocampista ya sumó minutos en el equipo de Ate y dejó una buena impresión.

En una entrevista con Movistar Deportes el volante contó una divertida anécdota que tuvo con Daniel Ahmed , cuando le preguntaron si tenía intenciones de llegar a ser entrenador de fútbol algún día.

"Era el Sub 20 del 2013, jugábamos con Brasil y encima Daniel Ahmed había hecho un invento para enfrentar ese partido, no teníamos una formación fija", inició contando el jugador de Universitario.

"Empezó a dar su charla antes del partido en el hotel. Yo me empecé a reír y Ahmed como castigo me dijo que me pare y que diga los movimientos del día. Empecé y se quedó sorprendido con lo que dije", continuó.

¿Lo veremos algún día como técnico? ¡La increíble anécdota entre Daniel Ahmed y Rafael Guarderas!



Cabe destacar que Universitario de Deportes enfrentará a Los Caimanes el domingo 11 de agosto por octavos de final de la Copa Bicentenario; mientras que por el Torneo Clausura tendrá que chocar ante San Martín el 16 de agosto a las 8:00 p.m.

