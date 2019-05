"Un 4-0 de local es un resultado saca técnico", dijo Jean Ferrari tras la goleada a Universitario de Deportes [VIDEO]

Universitario de Deportes busca reponerse de la goleada que sufrió (4-0) a manos de César Vallejo. Mientras tanto las críticas llueven sobre los cremas por la irregular campaña que viene realizando el equipo bajo la dirección de Nicolás Córdova.

Jean Ferrari, exjugador de Universitario de Deportes dijo que "hay que poner las barbas en remojo" tras una "paliza" con un resultado que sacaría a cualquier técnico.

¿En dónde militan los peores fichajes que pasaron por Universitario? [FOTOS]



"Hoy pasa esta catástrofe porque para mí, no podemos mentir, un 4-0 de local es un resultado saca técnico. Hay que poner las barbas en remojo y ver a qué estamos yendo", dijo en Fox Sports Radio Perú.

"Hablar de la 'U' es polémico y delicado hasta cierto punto. Chemo Del Solar, tan representativo en Universitario de Deportes, hizo un planteamiento fantástico porque descalabró un funcionamiento que muchos criticaban a pesar de los triunfos", comentó.

"En algún momento él ( Nicolás Córdova) habló de un proceso, de una idea que ya tiene plasmada para una cantidad de tiempo. Aquí proceso no sé a qué le puede llamar, cuando el equipo no demuestra lo que debería demostrar no solo en funcionamiento sino en resultados", añadió el excrema.

Jean Ferrari dijo que Universitario de Deportes ya no va a pelear el campeonato después de la "paliza" recibida. "Vemos la parte defensiva y hoy tienes al 'mudo' que no sabes cuándo va a jugar. Ya comienzas a poner los puntos sobre la mesa. A ver: funcionamiento no está claro, resultados no se han dado", analizó.

"Eres el equipo más grande del Perú, junto a Alianza Lima y dónde estás en la tabla, estás algo lejos. Al final hay que ver el costo beneficio", dijo".

"UN 4-0 DE LOCAL ES UN RESULTADO SACA TÉCNICO" #FOXSportsPeru Jean Ferrari mos visitó en el programa.



Descarga la APP! https://t.co/XBPsd7vKowpic.twitter.com/27igxxXr1c — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 7 de mayo de 2019

Andy Polar se inició en Copa Perú y hoy es líder con Binacional. (Video: Eduardo Combe)

► Universitario de Deportes: ¿Germán Denis llegará al partido contra Cantolao?



► Universitario de Deportes: "Despedir a Nicolás Córdova sería una decisión apresurada"



► Los fichajes ‘frustrados’ que pudieron remecer el mercado de pases en el fútbol peruano [FOTOS]



► Juan Manuel Vargas: el sorprendente look del 'Loco' a seis meses de su retiro | FOTOS



► Universitario: el gesto de Germán Pacheco tras la goleada ante cremas en el Monumental | FOTO