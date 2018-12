Universitario: José Carranza considera a Vargas como un ídolo que no merece el trato que le dan [VIDEO]

No le gusta nada. Universitario viene reforzándose para lo que será la temporada 2019 y los fichajes de los cremas generan expectativas en todo los hinchas merengues, menos en José Luis Carranza, quien se muestra incómodo por la manera en que se maneja el tema Juan Manuel Vargas.

"A mí nunca me despidió uno de menor jerarquía. Si no querían que yo siga, lo tenía que hablar con el presidente. Él (Vargas) es un ídolo del club, por algo jugó en Europa y hay que respetarlo", señaló el 'Puma'.

Universitario de Deportes: Gary Correa y su mensaje de agradecimiento tras volver a vestir la crema



Sobre la salida de Raúl Fernández, Carranza lamentó la jerarquía que no tendrá Universitario en el próximo certamen, lo que podría ser perjudicial para el equipo en momentos donde la experiencia juega su papel.

"Es una pena porque ya no hay referentes en el club. No deberían haber estos tipos de maltratos en la 'U' porque hasta nosotros teníamos contrato y no se terminó respetando", finalizó el exjugador merengue.

Si bien no se confirmó la salida de Juan Manuel Vargas de Universitario, se sabe que Nicolás Córdova no lo tendría en sus planes para el 2019, por lo que sería casi un hecho que no continúe en Ate.