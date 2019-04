Despejó dudas: José Carvallo respondió a hinchas de Alianza Lima por supuesta burla [VIDEO]

Universitario de Deportes ganó el clásico ante Alianza Lima que se disputó el lunes pasado en Matute. Los cremas se impusieron en un partido que tuvo varios momentos tensos durante los 90 minutos.

José Carvallo , portero de Universitario de Deportes fue señalado como uno de los responsables de las agresiones de los hinchas blanquiazules debido a una efusiva celebración tras la tercera anotación merengue.



Ante esto, el golero de la 'U' respondió indicando que lo hizo como una reacción natural ya que es hincha del equipo crema y que no se trató de ninguna provocación.

"Son emociones del momento, no demos pelota a cosas que no existen, terminó el partido y todo bien con los jugadores de Alianza. Besé el escudo porque soy hincha de la U, acá no hay violencia, estoy celebrando por mi equipo y estoy feliz", señaló José Carvallo.

En su último partido, los íntimos cayeron 3-2 ante Universitario de Deportes. El equipo crema logró llevarse los tres puntos de la fecha y se ubicó sexto en la tabla de posiciones con 14 puntos. Mientras que Alianza Lima descendió al puesto 10.



El resumen del Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. (América TV)

