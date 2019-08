¿José Luis Carranza y Roberto Chale volverán a la ‘U’? Así respondió la nueva administración crema

El retorno de Roberto Chale y José Luis Carranza a Universitario de Deportes fue voceado con la llegada de la nueva administración crema. El posible retorno estas figuras representativas de la 'U' generó mucha polémica debido a la mala relación de ambos con el DT Ángel Comizzo.

La nueva administración crema liderada por Humberto Leguía fue presentada al medio día y la pregunta fue obligatoria: ¿Volverán Roberto Chale y el 'Puma' Carranza a Universitario de Deportes? El encargado de responder fue Jean Ferrari, nuevo gerente deportivo de la 'U'.

"Hoy estamos en un momento de análisis y mientras yo no tenga la información para una reestructuración que se tiene que hacer de manera ascendente, no puedo tomar ningún tipo de decisión. En el tema de hablar de ex futbolistas y entrenadores todos merecen un respeto porque han pisado la cancha defendiendo los colores de Universitario de Deportes", dijo en conferencia de prensa.

"No creo que sea conveniente en estos momentos dar una opinión porque todavía no hay análisis y merecen respeto no solo el 'Puma' sino también Roberto Chale y todos los que han defendido la camiseta", añadió el gerente.

Jean Ferrari dijo que la reestructuración de Universitario de Deportes será de manera ascendente, de abajo hacia arriba. Es decir primero se iniciará con las divisiones menores porque el primer equipo marca bien bajo la conducción de Ángel Comizzo, afirmó el exjugador crema.

