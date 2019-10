Juan Diego Gutiérrez y su debilidad por la 'U': "Quiero seguir en el exterior, pero el corazón puede decir lo contrario"

Universitario es su debilidad. Juan Diego Gutiérrez finalizó la temporada de la Premier League de Canadá con HFX Wanderers, equipo con el que logró demostrar su talento y terminar siendo elegido como el mejor jugador de la última jornada en el certamen. A pesar de estar cómodo en el país, no pudo evitar sentirse seducido por la idea de volver a defender la camiseta crema en el futuro.

"No está en mis planes regresar al Fútbol Peruano. Sin embargo, la vez pasada que dije eso, la 'U' hizo una oferta y la acepté. En mi cabeza no está regresar porque quiero quedarme mucho más tiempo afuera, pero el corazón puede decir lo contrario al momento de tomar una decisión. Es difícil decirle que no a Universitario", sostuvo el mediocampista en diálogo con Depor.

Sobre su reto en la exótica liga de Canadá, Juan Diego Gutiérrez dejó en claro que no es una competencia fácil, sosteniendo que la experiencia que sumó con HFX Wanderers es totalmente distinta a la que le tocó vivir cuando era jugador de Universitario.

"El nivel de los clubes es muy alto. Prácticamente todos los partidos que disputamos fueron finales. Los equipos en Canadá tienen jugadores de gran biotipo y muy rápidos, algunos ya se parecen a Bolt (risas). Uno, desde su posición, tiene que tratar de hacer lo posible para contrarrestar ello y destacar", agregó.

Juan Diego Gutiérrez cerró la temporada en Canadá siendo elegido el mejor jugador de la fecha. (Foto: Canadian Premier League) Juan Diego Gutiérrez cerró la temporada en Canadá siendo elegido el mejor jugador de la fecha. (Foto: Canadian Premier League)

A pesar de ser el sueño de todo futbolista, Juan Diego Gutiérrez es consciente de que entrar al radar de Ricardo Gareca y de la Selección Peruana no será una misión fácil. "No es algo que me quite el sueño en este momento porque sé que debo estar a cierto nivel y mantenerlo. Primero tengo que conseguir algunos objetivos para luego pensar en ello", concluyó.

El exjugador de Universitario finaliza su contrato con HFK Wanderers este fin de mes. Si bien Juan Diego Gutiérrez dejó grata impresión en el club, su futuro es incierto y no tiene una propuesta tentadora que haya hecho que tome una decisión. Las próximas semanas serán importantes para ver cómo y dónde continuará su carrera. ¿Pegará la vuelta al elenco crema el próximo año?

Foto y video: américa tv

