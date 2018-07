Universitario de Deportes: Juan Manuel Vargas no jugará ante Sport Huancayo

El técnico Nicolás Córdova le adelantó a sus pupilos que no les dará a conocer el once de Universitario de Deportes para enfrentar a Sport Huancayo. Le dijo a su plantel que lo definirá el mismo día del partido, pero eso no significa que no entregue la lista de convocados para el cotejo en la 'Ciudad Incontrastrable'.



Pese a que Adan Balbín y Juan Manuel Vargas estuvieron en el '11' que probó en Campo Mar, ambos jugadores no viajarán a Huancayo, tal como quedó constancia en la lista de viajeros. El 'Loco' terminó con una sobrecarga muscular.

La lista de convocados de Universitario de Deportes para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: Universitario) La lista de convocados de Universitario de Deportes para enfrentar a Sport Huancayo. (Foto: Universitario)

El flamante técnico de Universitario de Deportes, que debutará este sábado, a las 8:00 p.m., con el buzo crema prefiere guardarlos para el partido que se jugará a mitad de semana ante Binacional.

Aunque Nicolás Córdova aún no les adelantó el once a plantel se desprende que algunos jugadores estarán sí o sí ante Sport Huancayo como es el caso de Aldo Corzo y Jersson Vásquez.