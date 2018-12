Universitario de Deportes Juan Manuel Vargas: "Yo ya me retiré cuando vine de Europa"

Futuro incierto. Juan Manuel Vargas terminó su vínculo laboral con Universitario , pero dejó abierta la posibilidad de renovar a pesar del momento futbolístico en el que confesó sentirse.

"Aún no tengo ninguna novedad. Obvio que me gustaría quedarme. Esperamos llegar a un buen acuerdo porque la directiva sabe lo que pienso. Sería duro retirarme así, pero yo ya me retiré cuando vine de Europa", señaló a El Bocón.

Juan Manuel Vargas no jugó los últimos partidos con Universitario por decisiones técnicas. A pesar de ello, destacó el resultado final que consiguió el grupo al final de la temporada, cuando peleaba por no descender.

"Lamentablemente, llegué en un mal momento de la 'U'. No pudimos reforzarnos y todo se fue complicando. Sin embargo, el equipo consiguió el objetivo inmediato que era salvarnos de la baja", agregó.

Universitario continúa las negociaciones con las piezas claves de su equipo y está muy cerca de cerrar una nueva incorporación en los próximos días. ¿Continuará Juan Manuel Vargas en el 2019?

