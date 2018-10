Si bien es cierto, Juan Manuel Vargas solo tiene cabeza para pensar en cómo salvar del descenso a Universitario de Deportes , pero su entrono ya piensa en lo que será el próximo destino del futbolista, teniendo en cuenta que su contrato vence a fin de año. ¿‘El Loco’ maneja alguna otra oferta?

Aunque no se ha podido consolidar en el equipo titular de Nicolás Córdova, Juan Manuel Vargas está convencido en prolongar su estadía en Universitario de Deportes. Su contrato vence a finales de año, y equipos peruanos con gran poder económico, como la César Vallejo, estarían tras sus pasos.

Hoy, César Vallejo es líder de la Segunda División , por lo que tiene grandes chances de ascender de la mano de ‘Chemo’ del Solar. ¿El exjugador de Fiorentina aceptará el reto de ir a jugar a provincia?

El presente de Juan Manuel Vargas no es del todo alentador. El ‘Loco’ no es un 'fijo en el once de Nicolás Córdova y se ha visto obligado a esperar su oportunidad desde la banca de suplentes, pese a ser un líder natural.

Juan Manuel Vargas no juega un partido con Universitario de Deportes desde hace tres fechas. Sumó minutos en la derrota ante Ayacucho, pero fue expulsado, por intentar frenar una jugada de gol de manera ilícita.