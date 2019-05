¿Por qué no juegan Paulo De la Cruz y Brayan Velarde? La contundente respuesta de Nicolás Córdova [VIDEO]

Nicolás Córdova respondió sobre la ausencia de Paulo De la Cruz y Brayan Velarde en sus convocatorias para disputar la Liga 1. El DT de Universitario de Deportes respondió de manera contundente y habló de respeto, valores y disciplina.

"Hay cosas que yo no les puedo comentar, prefiero que se me siga criticando. Hay cosas que tiene que ver con la interna. Si yo contara por qué no están... son situaciones internas que tienen que ver con otras cosas", dijo en conferencia realizada esta mañana Campo Mar.



Nicolás Córdova aclaró varios puntos con la prensa en Campo Mar. (GEC/Prensa 'U')

"Hay cosas que no puedo hacer públicas por el bien de ellos. Hay un tema de respeto, de valores y disciplina y los que no cumplan con eso no van a jugar. El que no cumple con los compromisos que nosotros como plantel hemos adquirido, conmigo van a tener pocas chances y esto cuenta para los juveniles y los mayores", añadió.

El entrenador de Universitario de Deportes dijo que entiende que mucha gente "se encandiló" con la participación de Paulo De La Cruz en el partido ante Capiatá, pero aclaró que eso sucedió hace dos años.

"No jugó más con Troglio, con Chirinos y conmigo. Han pasado dos años de ese partido. Se me está cargando con cosas, lo podría entender si yo no hiciera jugar a los jugadores pero no es así", apuntó.

Así entrena Universitario de Deportes para el choque ante Deportivo Municipal. (Video: Maria Fe Errea)

