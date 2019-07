Christian Ramos: "Si no juego, me va a costar el doble volver a la Selección" 

Esta semana, Universitario de Deportes anunció a Christian Ramos como su flamante refuerzo para lo que queda de la Liga 1. La 'Sombra' llegó con ánimos de hacer las cosas bien y acumular minutos, pensando en regresar a la Selección Peruana.

Así lo afirmó el jugador en una entrevista con Movistar Deportes, donde también aseguró que le dolió mucho no haber recibido el llamado de Ricardo Gareca para formar parte de la Selección que representó a Perú en la Copa América.

"Si no juego, me va a costar el doble volver a la Selección, por eso ahora debo concentrarme en Universitario, en jugar, en destacar y después sé que va a costar volver a la Selección porque ya no hay un universo de dos o tres centrales, hay cinco o seis que al que le tocó dio la talla y al que le toca está jugando bien", sostuvo Ramos.

💬 @RamosGaragay: "Lo de Arabia fue una buena experiencia. Me dolió no ser llamado para la Copa América. Si no juego, volver a la selección me va a costar el doble"



"La verdad, me dolió muchísimo no haber sido convocado para la Copa América. Lo asimilé de la mejor manera, felizmente estuve en Lima, con mi familia. Ahora solo sé que Ricardo Gareca llamó a quienes él creía que estaban mejor y no defraudó por la tremenda Copa que hicieron", continuó.

Es importante resaltar que el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, aseguró que la 'Sombra' resignó dinero para llegar al club, esto con la intención de buscar continuidad y mostrarse para poder regresar a la 'bicolor'.

