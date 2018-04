El entrenamiento de Universitario de Deportes empezó, a las 8:00 de la mañana, con total normalidad, pero casi al finalizar los trabajos programados: los jugadores y comando técnico recibieron la visita de un grupo de barritas.

No piensen mal. Ellos no llegaron a "apretar" al plantel por el mal momento que está pasando el club. No. Al contrario, ellos acudieron hasta Campo Mar para darle su apoyo al equipo crema. O, al menos eso se desprende de las palabras de Juan Manuel Vargas y Werner Schuler.

Universitario de Deportes: jugadores recibieron visita de barristas cremas en Campo Mar

"Ellos han venido a expresar lo que sienten. Sabemos del malestar que pueden tener, porque es lo mismo sentimos los verdaderos hinchas de la 'U', pero han venido de buena fe. No hubo ningún momento tenso, toda la conversación fue positiva. Hemos recibido con humildad todo lo que nos han dicho", comentó Juan Manuel Vargas al finalizar las prácticas matutinas.

Werner Schuler también indicó que la reunión fue "pacífica" y que los hinchas llegaron a "manifestar lo que piensan. Hemos sentido su apoyo y esperamos cerrar bien el Torneo de Verano y sobre todo empezar con el pie derecho el Apertura", agregó.



Werner Schuler también se pronunció sobre la visita de los barristas

Universitario recibirá, este domingo, a los rimenses en el estadio Monumental. "Queremos hacer las cosas bien ante Cristal, que realizó una buena campaña en el Torneo de Verano. Además, empezar con el pie derecho el Apertura", concluyó el 'Loco'.

