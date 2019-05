“Los jugadores somos responsables de la salida de Nicolás Córdova”

Los jugadores de Universitario de Deportes aún sienten la salida de Nicolás Córdova. Inclusive, Germán Denis reconoció que los futbolistas fueron los responsables de los malos resultados que consiguió el club en los últimos partidos, lo cual fue decisivo para que la administración de por finalizado el contrato del estratega.

“Somos responsables de la salida de Córdova. Pero hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones. Chocó su salida, por la forma cómo se trabaja, la relación. Sin embargo, los resultados mandan. No pueden echar a once jugadores, sino al comando técnico. Fue un momento en el que no lo esperábamos”, afirmó Germán Denis en GolPeru.

Es preciso señalar que Nicolás Córdova se marchó de Universitario, tras sumar su cuarta derrota consecutiva en el torneo local. A esto se suma la molestia de los hinchas cremas por el trabajo del DT chileno.

“A partir del clásico, estábamos muy bien. Fue un desgaste físico y mental. No nos relajamos, sino que hubo un desgaste mental. El partido ante Huancayo fue decisivo [para caer en la ola de malos resultados]”, agregó Germán Denis.

El domingo, Universitario recibirá a UTC en el estadio Monumental, con la convicción de volver al triunfo. Posteriormente, los cremas visitarán a Real Garcilaso para cerrar su participación en la Liga 1.

Ricardo Gareca respondió sobre la ausencia de Claudio Pizarro. (FPF/Agencias)

► El hijo pródigo: Ángel Comizzo cada vez más cerca de volver a Universitario

► Selección Peruana: Las 7 grandes ausencias de la bicolor para la Copa América 2019

► Víctor Rivera se pronunció sobre el interés de Universitario de Deportes

► Liga 1: FPF anunció que se aplicarán 7 nuevas reglas en el campeonato

► ¡No habrá rebote en los penales! FPF hizo oficial el cambio en las reglas de juego en la Liga 1 y la Liga 2