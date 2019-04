Universitario de Deportes: Junior Morales y la clave para ganar el clásico en Matute

Hace casi un año, Junior Morales debutaba oficialmente con Universitario de Deportes. Tras dos temporadas entrenando con el primer equipo, su oportunidad por fin había llegado. ¿El rival? Melgar, en casa. ¿El contexto? Más que complicado.

Aquella vez, el central fue expulsado a los 35 minutos, por doble amarilla. No era el comienzo con el que había soñado. Pero Nicolás Córdova llegaría a la ‘U’ un mes después y, de a pocos, fue devolviéndole confianza y minutos. Ahora, tras su partidazo en Matute (con ‘pepa’ incluida), confianza es lo que menos le hace falta.

No te pudo ir mejor: tu primer clásico, tu primer gol en Primera División. ¿Cuáles son tus sensaciones?

Estoy contento. El equipo estuvo a la altura de lo que hemos venido trabajando, de lo que el ‘profe’ pide. Con garra, con huevos, como se dice, sacamos el partido adelante.



Alianza presionó mucho en los primeros minutos. ¿Cómo sobrellevaron esos momentos del partido?

Sí, ellos se vinieron encima al comienzo, pero es normal. Eran locales, tenían a su hinchada. Con el pasar de los minutos logramos acomodarnos mejor y controlar el balón.



Las alineaciones del ‘profe’ son muy cambiantes. ¿Esperabas arrancar?

‘Nico’ conversó con todos en la semana. Nos dijo que nos entreguemos al máximo en las prácticas porque se venía un partido importante. Me entrené bien y gracias a Dios pude ser titular.



¿Te pidió algo en especial?

No, pero sí a los centrales en general. Su idea es jugar, salir tocando. Pidió que demos un buen primer pase, y así fue.



La ‘U’ ganó y sigue en la pelea por el Apertura. ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza del equipo?

La unión. Siempre nos hacemos acordar que los partidos los ganamos todos, no con individualidades ni nada por el estilo. Lo dimos todo y seguiremos por ese camino.



