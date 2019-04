Nicolás Córdova tras sufrir agresión: “No puedo juzgar a toda la hinchada de Alianza Lima”  

Un grupo de supuestos hinchas de Alianza Lima agredieron a Nicolás Córdova , en el clásico que ganó Universitario de Deportes en Matute. Al técnico crema le lanzaron objetos, desde la tribuna. Y la dirigencia crema ahora exige una sanción ejemplar.

"Son cosas que tienen que ver con la sociedad, más que con un equipo de fútbol. No puedo juzgar a toda la hinchada de Alianza porque sería muy injusto. Por cinco botellas, no puedo juzgar a una hinchada ni al club. Son gente que no entiende que esto es deporte y que no entiende el contexto", dijo Nicolás Córdova.

Es preciso señalar que el técnico de Universitario fue expulsado en el choque ante Alianza Lima y no podrá dirigir en el duelo ante Sporting Cristal, el cual se jugará en el Estadio Nacional.

"Supe que se me criticó mucho por cruzar el campo por la mitad. Se me sugirió ir a la tribuna, y yo no sé qué hubiese sucedido si iba a la tribuna. Y se me sugirió pasar por el costado de la cancha, y tampoco sé que hubiese pasado. Es lamentable porque en condiciones normales, en cualquier parte ese Clásico se debió haber suspendido", agregó.

En la próxima fecha, Universitario chocará contra Sport Boys en el estadio Monumental. Nicolás Córdova no podrá contar con Germán Denis y mandará a Alejandro Hohberg como ‘9’.

Óscar Pinto la rompió en el Sudamericano Sub 17. (Foto: FPF / Video: Depor)

► ¡El clásico fue crema! Así quedó la Tabla de posiciones tras la victoria de Universitario de Deportes | LIGA 1

► Sporting Cristal: El plan para repotenciar a sus joyas del Sub-17

► Puso en suspenso su continuidad: Egidio Arévalo Rios amenazó con irse de Municipal tras derrota en Copa Sudamericana

► Claudio Pizarro: Bayern Múnich anuncia el regreso del 'Bombardero de los Andes'

► El único hincha de Deportivo Municipal que habría alentado a su equipo en choque por la Copa Sudamericana