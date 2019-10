Universitario de Deportes le responde a Alianza Lima: "Nosotros nunca hemos ganado en mesa"

Después del documento que envió Universitario de Deportes a la Federación Peruana de Fútbol , donde saludaba la aprobación de los nuevos estatutos, el gerente deportivo de Alianza Lima , Gustavo Zevallos deslizó la idea de que el equipo crema se beneficiaría con ese cambio de postura.

"Qué le habrán ofrecido a la 'U' para que cambie de opinión. Definitivamente es un tema de preocupación (...) los clubes que acá estamos reunidos hemos mantenido una línea correcta y felicitados por la propia Comisión de Licencia de la FPF ", sostuvo Gusta Zevallos.

Ante esas palabras, Raúl Leguía, administrador de Universitario de Deportes habló fuerte y rechazó haber recibido un ofrecimiento por respaldar los estatutos de la FPF.

“A mí no me interesa lo que opine Zevallos. Lo que sí puedo decir es que nosotros nunca hemos ganado en mesa, no somos de patear el tablero y estar en una posición que no debemos estar se perdió y vamos para adelante”, sostuvo Raúl Leguía en el programa Menú Deportivo cía UCI Noticias.

“Cada ladrón juzga sus condición, si hay algo que tenga que ver, que lo denuncie donde corresponde. Yo te puedo decir que Alianza Lima tiene sus intereses, que los tiene, y no por eso voy a decir que están metidos con algo", continuó.

"Dejemos las cosas como están, ya las votaciones se realizaron el día lunes, perdimos y si mañana hubiera una nueva, Universitario de Deportes estaría en todo el derecho de ir contra estos estatutos que no son buenos para el fútbol profesional, pero para eso existen las reglas democráticas, para eso existen las votaciones y si se pierde hay que reconocer", finalizó el administrador de la 'U'.

Universitario de Deportes intentará mantenerse en la punta del Torneo Clausura. (Video: América TV)

