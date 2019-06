Universitario logra valiosa victoria ante Real Garcilaso en el Cusco por el Torneo de Reservas

Universitario de Deportes cumplió este viernes una importante jornada en el Torneo de Reservas, luego de derrotar al Real Garcilaso en la altura del Cusco por 0-1.

La escuadra crema salió airoso de tierras cusqueñas, gracias a un tanto de Janos Osorio. Fruto de esta victoria, la 'U' alcanzó los 34 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Este partido se desarrolló en el Complejo Deportivo del Real Garcilaso, en la localidad de Oropesa.

En otro de los duelos disputados este viernes, la César Vallejo aplastó por 6-1 a Alianza Universidad de Huánuco con goles de Álvaro Medrano, Rolando Díaz, Álvaro Vargas, José Carlos Torres, Fabio Elías y Franchesco Torres.

La jornada 17 del Torneo de Reservas se completará con estos partidos:

Alianza Lima vs. Unión Comercio

D. Municipal vs. Carlos A. Mannucci

Sporting Cristal vs. Binacional

Sport Boys vs. Sport Huancayo

Cantolao vs. FBC Melgar

Ayacucho FC vs. U. San Martín

UTC vs. Pirata FC

