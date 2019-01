Quiere seguir sus pasos en Universitario: "Yo soy Lolo Fernández"

Lolo Fernández nunca destrozó las redes con sus ‘cañonazos’. Tampoco fue ídolo de Universitario , ni rompió un cheque en blanco por amor a su equipo. No hablamos del mítico Teodoro Fernández, sino de un "chibolo" de Ventanilla, que recién da sus primeros pasos en el fútbol.

Sí, este juvenil de 18 años se llama Lolo Fernández, y es obvio que su padre es 100% fanático de la ‘U’. “Mi viejo me puso así, y mi mamá no se metió. Toda mi familia es de la ‘U’”, cuenta Lolo, quien nació en el año 2000, en pleno tricampeonato crema.

“Llevar el nombre de Lolo es una emoción grande porque toda la gente en el barrio te saluda. Mi viejo se emociona cada vez que voy a jugar. Y yo tengo que hacer honor a ese nombre”, contó el muchacho, quien también anhela con jugar en Universitario.

“Antes jugaba de delantero. En el Interescolar, con mi colegio Las Mercedes, terminé como tercer goleador, creo. Cuando fui al FC Ventanilla, los profesores me pusieron de zaguero y me quedé ahí”, señaló.

Llevar el nombre de un ídolo no es fácil. Cuando nació, su padre lo inscribió en el registro civil de la Municipalidad del Callao. “Al decirle el nombre, la señorita que lo registraba se rió”, recordó Jesús Fernández.

Lolo también tuvo problemas en el colegio, pues algunos profesores no creían que se llamaba así. Incluso, un árbitro en Barranca pensó que estaba bromeando. “Varias veces tuve que mostrar el DNI. No me decían nada más”, contó.

Este es el DNI que confirma el nombre del muchacho. (Foto: GEC) Este es el DNI que confirma el nombre del muchacho. (Foto: GEC)

Como muchos jóvenes, su sueño es llegar a ser futbolista profesional y está en camino. Sin embargo, y pese a llamarse igual que el ídolo crema, nunca se probó en las divisiones menores de Universitario.

“Tenía que ir solo y me que- da muy lejos”, afirmó Lolo. Es que el camino desde Ventanilla a Lurín, donde entrenan los merengues, es muy largo.

“Siempre me hacen preguntas. Me dicen ¿si enfrentas a la 'U' y le anotas, lo celebras? ¿Y si te buscan de Alianza? Nunca celebraría ante el equipo crema y jamás me pondría la blanquiazul", apuntó.

Este es Lolo Fernández, un juvenil del Callao, que sueña con jugar en el fútbol profesional. “Y si es en la ‘U’, mucho mejor”, culmina. Y está encaminado a ello.

Texto: Eli Schmerler