Luis Núñez, exjugador de Universitario, habló desde la clandestinidad y reveló que vive “como rata”

Hace más de un año, Luis Núñez, exjugador de Universitario de Deportes , se fugó, luego de que la justicia chilena ordenara su detención como sospechoso por homicidio. Ahora, desde la clandestinidad, declaró para el diario ‘El Mercurio’.

"Estoy muy triste, enterraron a mi padre y no pude estar presente. Tuve que despedirlo a través de la cámara de un celular. Todo por ser un prófugo de la justicia, sin tener nada que ver en el caso por el que me buscan. Es algo muy doloroso (…) Una maldita mentira me tiene prófugo. Yo ya pagué mis errores del pasado con cuatro años y 64 días en la cárcel", afirmó el exjugador de Universitario.

"Vivo encerrado como una rata, porque la justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucraron sin motivo. Yo pagué caro todos mis errores, pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi padre que acaba de fallecer", agregó el exjugador de la ‘U’.

Es preciso destacar que Núñez es recordado por los hinchas de Universitario de Deportes. El chileno destacó, en medio del irregular momento que vivía el cuadro crema.

