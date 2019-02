Germán Denis: “Me gustaría hacerle un gol a Alianza Lima” [VIDEO]

El hincha de Universitario de Deportes ama a Germán Denis. Y el argentino ama a los cremas. Y claro, ese romance se respira no solo en las tribunas, sino también en las calles. El ‘Tanque’ está enchufado para seguir marcando y, de esa manera, ayudar a que el equipo de Nicolás Córdova pelee por el título nacional.

“Me gustaría hacerle un gol a Alianza Lima. No sé si tanto hacerle el gol, pero sí ganar. Eso no se cambia por nada”, afirmó Germán Denis en TV Perú Noticias, cuando le consultaron sobre su romance con el gol en Universitario de Deportes.

Desde que llegó a Universitario de Deportes, Germán Denis se ha convertido en el encargado de ejecutar los penales. El argentino lleva seis tantos anotados desde los doce pasos (llegó a mediados del 2018).

“Los penales hay que hacerlos. Estoy para eso, para hacer goles. En estos momentos me está tocando hacerlos de penal, pero eso no me cambia. A lo largo de mi carrera, he pasado por momentos de esta manera”, agregó Germán Denis.

“Los goles, por el sistema del equipo, llegarán por jugadas”, concluyó el delantero de Universitario de Deportes, que ya piensa en lo que será el choque ante San Martín (viernes 1 de marzo).

