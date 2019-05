José Racchumick: "No me sentía a gusto en Sporting Cristal y busqué mi comodidad con Universitario"

Quiere cumplir un sueño. José Racchumick fue una de las gratas apariciones de la Selección Peruana Sub 17 en el último Sudamericano de la categoría que se desarrolló en nuestro país. El ahora jugador de Universitario confesó el por qué de su decisión de dejar Sporting Cristal para vestirse de crema.

"Cristal es un club que me abrió las puertas cuando llegué de provincias. Sin embargo, no me sentía a gusto en el club y por eso decidí optar por mi comodidad e irme a Universitario", señaló el defensa en entrevista con TV Perú.

José Racchumick tendrá que pelear por ganarse un lugar en el equipo de reservas de Universitario este año y optar por la posibilidad de ser promovido al primer equipo y, de esa manera, cumplir uno de sus más grandes sueños.

"Desde que me ponga la camiseta crema les digo a los fanáticos que daré todo de mí para apoyar al equipo. Además, soy hincha de Universitario", agregó.