Universitario de Deportes: “Mi deseo es regresar”, confesó Pedro Troglio

A pesar de haber dejado a Universitario de Deportes en un momento delicado, Pedro Troglio confesó que le gustaría regresar a Ate para dirigir al cuadro crema. Claro, el hoy técnico de Gimnasia lo haría – según dijo – cuando los problemas administrativos no trasciendan al ámbito deportivo.

“Me encantaría regresar. Mi deseo es volver, pero en una situación más tranquila, ya que me tocó padecer un año y medio de problemas, en cuanto a lo que tenía que ver con quita de puntos, no contratación de jugadores, etc.”, dijo Pedro Troglio a un hincha, desde Argentina.

El ‘Mago’, además, recordó el cariño que le demostró – en su momento – el hincha de Universitario de Deportes , y manifestó que no dirigiría a Alianza Lima (ante una posible propuesta), por consideración.

“La pasé bárbaro en Lima, me respetaron todo. Es una institución que me ha dado mucho y me ha tratado muy bien”, agregó Pedro Troglio .

Por otro lado, el argentino debutó con triunfo en su debut, en su reestreno como técnico de Gimnasia. El equipo de Troglio venció 1-0 a Belgrano, por la Copa Argentina.