 “Muchas de las mejoras en Universitario se las debemos a Nicolás Córdova”

A falta de dos partidos para que culmine el Torneo Apertura, Universitario decidió que Juan Pajuelo se haga cargo del primer equipo, tras la salida de Nicolás Córdova. Ahora, el técnico interino buscará volver al triunfo, precisamente ante UTC de Cajamarca.

“Le agradecimos al profesor Nicolás Córdova. Me fui del club hace casi 4 años y, ahora que he vuelto, he visto grandes mejoras, y mucho de eso se lo debemos a él", afirmó Juan Pajuelo en conferencia de prensa.

Es preciso señalar que Nicolás Córdova dejo de ser técnico de Universitario luego de sumar su cuarta derrota consecutiva. Ahora, la dirigencia crema evalúa la contratación de un técnico.

"¿Quién no quisiera ser técnico de Universitario de Deportes? El club más grande del país, pero sé que todo tiene su tiempo y los tiempos son de Dios. Voy a disfrutar al máximo con el deseo y anhelo de algún momento ser el técnico principal", agregó.

En las últimas horas se pudo conocer que Pedro Troglio y Angel Comizzo encabezan la lista de técnicos que podrían reemplazar a Nicolás Córdova. ¿Vuelve ‘Pedrito’?

