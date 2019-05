Universitario de Deportes: ¿Nicolás Córdova con las horas contadas tras la derrota ante Ayacucho FC?

Universitario de Deportes volvió a perder y los hinchas nuevamente se preguntan si Nicolás Córdova seguirá al mando del equipo. Los cremas cayeron en Ayacucho y sumaron su cuarta derrota consecutiva y llegaron a los seis partidos sin saber de triunfos.

La dirigencia se reunirá este lunes pero podría mantener en el cargo a Nicolás Córdova, al menos hasta el final del Torneo Apertura. Faltan dos fechas para que acabe el primer torneo del año y por lo que se dijo la pasada semana, el DT no se movería del cargo.

Nicolás Córdova habló sobro su continuidad con los cremas. (Fuente: Universitario)

"Creemos firmemente que no podemos estar cambiando el técnico cada tres malos resultados, tomar una decisión sobre el cambio de un comando técnico no puede ser una decisión apresurada. Faltando tres fechas (dos) para el final del Torneo Apertura no creo que sea un buen momento para tomar una decisión de ese tipo", dijo a principio de semana el administrador Carlos Moreno.

La crisis se agudiza en Universitario de Deportes y aunque la idea es esperar, cualquier cosa puede pasar este lunes cuando la directiva evalúe lo sucedido el fin de semana.

Los hinchas cremas temen repetir la pesadilla del año pasado, pero el cuestionado DT Nicolás Córdova lució muy tranquilo, luego de la derrota en el Ciudad de Cumaná. “Estamos con mucha fuerza para trabajar, porque este es un muy lindo proyecto”, comentó

La situación del técnico de Universitario de Deportes es complicada y podría estar diciendo adiós en cualquier momento. Lo cierto es que la ‘U’ sigue cayendo en la tabla y no muestra mejoría. ¿La directiva crema tomará alguna decisión al respecto?

