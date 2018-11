Universitario de Deportes: Nicolás Córdova ya tiene su lista de refuerzos

El entrenador de Universitario de Deportes hizo un balance de lo vivido en 2018. Nicolás Córdova dijo que la 'U' no puede volver a pelear el descenso y que desde esta mañana evaluará, junto a la dirigencia, las posibles contrataciones para el Descentralizado 2019.

"Me juntaré con la administración de Universitario de Deportes para definir quiénes pueden reforzar al equipo. Tengo varios nombres en mente. Los jugadores que no se queden en la 'U' el otro año, será porque hubo una decisión en conjunto. Los jugadores salen hoy de vacaciones, el cuerpo técnico se queda trabajando una semana más”, dijo tras el partido ante Comerciantes Unidos.

Germán Denis sobre su renovación: "Siempre voy a querer seguir con Universitario"



Ya hay nombres que suenan en tienda crema y que podrían convertirse en los flamantes refuerzos para la nueva temporada. Uno de ellos es el de Danilo Carando quien juega en la Universidad Católica de Ecuador, el club ya tuvo contacto con él pero el jugador responderá el 9 de noviembre cuando termine la competencia en la liga ecuatoriana. Otros nombres son los de Christofer Gonzales (También lo quiere Melgar, Alianza Lima y en México), Gustavo Dulando y José Manzaneda (ofrecido a los cremas).

"Estos clubes tan grandes no están acostumbrados a pelear por no descender, está acostumbrados a pelear para salir campeones. Me quedo con la sensación de que hicimos un trabajo muy honesto y nos matamos para que esto resultara. El compromiso de los jugadores fue determinante, sin ellos no hubiésemos podido lograr esto. Cerrar un año con este marco de hinchas invita a la reflexión. La ‘U’ no puede estar nunca más en esta situación. Este es un club maravilloso, se pueden hacer tantas cosas”, dijo en GolPerú.

El DT de Universitario de Deportes afirmó que no les echa la culpa a los entrenadores que lo precedieron "porque la situación era muy jodida", dijo. "Estamos contentos por lo que logramos, que quizás para algunos no es importante, pero para los que estuvimos dentro sabemos que es inmenso", finalizó.

NO DEJES DE VER

Germán Denis espera llegar a un buen acuerdo para seguir en Universitario de Deportes. (Video: José Luis Saldaña)

LEE TAMBIÉN