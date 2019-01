Universitario de Deportes: Nicolás Córdova y sus pedidos a la dirigencia crema

El técnico de la ‘sele’ Sub 20 de Chile era Hugo Tocalli, pero en el complejo Juan Pinto Durán, en ese 2015, si se hablaba de alguien era del asistente Nicolás Córdova. Llamaba la atención su escuela italiana y su ‘chamba’: entraba a las 7 am y no tenía horario de salida.

En Universitario de Deportes , cuando evaluaron CVs, eso llamó la atención (además su capacidad para mirar el trabajo en menores). Pero para que ‘Nico’ muestre todo lo que sabe, necesita tener a la ‘mancha’ completa. Y eso en Ate lo tienen clarito.

Por ello, Depor conoció que el ‘profe’ se juntó el último domingo con la administración, para acelerar la llegada de un zaguero (extranjero) y un ‘9’ (Alexander Succar o Adrián Ugarriza). Después de ella, dos cosas quedaron claras.

¿La primera? Se hará el esfuerzo, pero sin salir del presupuesto. Y la segunda es el tiempo. Como la ‘pre’ de Universitario de Deportes arranca este lunes, la idea es definirlo (máximo) hoy. La reunión, al final, terminó con un apretón de manos.

Ojo, ayer se volvió a juntar la directiva (en horas de la tarde). La idea es que ambas cartas estén listas y Nicolás Córdova, a partir dl jueves, solo se concentre en su logística. La ‘U’ ya no puede dar ninguna ventaja esta temporada. Todos lo tienen claro.

Texto: José Luis Saldaña