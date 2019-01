Nicolás Córdova: así le respondió a Alianza Lima por el fichaje de Alejandro Hoberg

Nicolás Córdova aclaró todo lo sucedido con el fichaje de Alejandro Hohberg. El DT de Universitario de Deportes le respondió a Alianza Lima y dijo que en ningún momento hizo algo para que el jugador no renueve contrato con los íntimos.

"Nosotros queríamos a Aldair Salazar y no escuché al señor Gustavo Zevallos decir que Twenty Two lo llevó para allá en vez de traerlo para acá. Él dijo que Alejandro Hohberg había venido porque yo era de Twenty Two. Hubiera sido oportuno que eso también lo dijera porque fue muy oportunista de su parte hablar de mí sin saber cómo era el asunto", dijo el entrenador crema.

En conferencia de prensa en Campo Mar añadió: "Aclaro que a Alejandro Hohberg lo trajimos solo en el momento que Alexi Gómez se fue y que bajo ningún punto de vista que Twenty Two o yo acordamos hacer algo para que él no firmara por Alianza Lima".

El entrenador de Universitario de Deportes dijo que además que querer a Aldair Salazar, también estaba en lista José Manzaneda. "A él también lo estábamos siguiendo, también se fue a Alianza Lima y también es de Twenty Two. Allí hay una respuesta", afirmó.

"Los hechos están a la vista. El día 5 de enero yo fui a conversar con Alejandro Hohberg y todavía no tenía una oferta de Alianza Lima, repito, allí están los hechos", afirmó el DT de los cremas en Campo Mar.