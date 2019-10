Pablo Lavandeira no descarta la posibilidad de jugar como '9' en Universitario de Deportes

Ángel Comizzo prepara a sus mejores hombres de cara al duelo entre Universitario de Deportes y Cantolao por la Fecha 13 del Torneo Clausura y analiza la posibilidad de incorporar a Pablo Lavanderia al once titular.

El futbolista ya se recuperó de la lesión que lo aquejaba e incluso, la fecha pasada, se lució con un gol en el equipo de reservas. En conferencia de prensa fue consultado por la posibilidad de jugar como '9' teniendo en cuenta que el gran problema del equipo se encuentra en el ataque.

"Es una posición que si bien no he jugado mucho en los últimos años, tampoco me extraña. Podría hacerlo sin ningún problema. Hoy en día lo único que quiero es participar y tener minutos sea en la posición que sea", sostuvo Pablo Lavandeira.

"Donde Ángel Comizzo disponga utilizarme estaré con la mejor disposición, tratando de ayudar al equipo a conseguir al equipo sobre todas las cosas", continuó.

Universitario de Deportes y Cantolao se verán las caras este sábado a partir de las 8:00 p.m. por la Fecha 13 del Torneo Clausura. El duelo será transmitido por la señal de GOLPERU, pero podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

