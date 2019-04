Entre Cabanillas y Correa: ¿quién reemplazará a Pablo Lavandeira en el duelo frente a Sport Huancayo?

Pablo Lavandeira no pudo terminar el partido entre Universitario y Sporting Cristal debido a un fuerte golpe que recibió en la rodilla izquierda, producto del choque en un balón dividido con el defensor celeste Johan Madrid.

Nicolás Córdova ya estaría trabajando en el reemplazo del jugador uruguayo quien, si bien no tiene una lesión de gravedad, no sería tomado en cuenta en el choque ante Sport Huancayo para no empeorar el golpe.

Pablo Lavandeira le podría dejar el puesto, en principio, a Gary Correa. Sin embargo, el nombre de Nelson Cabanillas comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y más aún tomando en cuenta su gran debut con la camiseta de Universitario contra Sport Boys.

Esta sería la primera vez en el año en la que el volante uruguayo no sea tomado en cuenta desde el inicio del partido. El '10' de la 'U' es uno de los refuerzos más queridos por el hincha, ganándose el mismo con mucha entrega dentro del campo.

Universitario y Sport Huancayo se verán las caras este miércoles en el estadio Monumental como parte de la fecha 8 del Torneo Apertura en un duelo que fue reprogramado por disposición de las autoridades policiales.

Russo se despidió de la gente de Alianza Lima. (Foto: GEC / Video: Entrebolas)

► Tabla de posiciones de la Liga 1: así se movió tras la Fecha 11 del Torneo Apertura



► Quieren asegurar el gol: ¿Irven Ávila regresará a Sporting Cristal tras la lesión de Emanuel Herrera?



► El momento exacto del choque que motivó la fuerte lesión de Pablo Lavandeira [FOTOS]



► ¡Puro corazón! Jaime Duarte besó la camiseta de Alianza Lima tras ganar en su debut y los hinchas lo ovacionaron [VIDEO]