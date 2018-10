Él es el '1' merengue. Universitario de Deportes volvió a recurrir a Patrick Zubczuk , cuando las cosas no iban nada bien. El portero formado en el equipo estudiantil volvió a responder cuando más se le requería, dejando en claro que es un jugador hecho para defender la camiseta merengue.

El 'Vikingo' lleva 5 partidos como titular con los cremas y coincide con la misma cantidad de duelos que los estudiantiles no conocen lo que es perder.

1) Nació en Lima el 21 de febrero de 1995. Hijo del recordado ídolo de Universitario de Deportes, Juan Carlos Zubczuk, quien defendió la portería de los cremas entre 1988 y 1994.

2) Sus primeros entrenamientos se dieron bajo las órdenes de su padre, quien tenía una academia de fútbol en Chimbote. Patrick vivió en esa ciudad hasta los 14 años.

3) Llegó a prueba a la 'U' en 2010. Se quedó con su abuela por un periodo aproximado de 6 meses (lo que tomó en un inicio la prueba), en Lima, ya que su familia aún se encontraban en el norte del país.

4) Probó suerte como centrodelantero (cuando tenía entre 8 y 10 años), pero los guantes pudieron más.

5) Jugó en las selecciones Sub 18 y Sub 20 de Perú. Fue parte de varios microciclos con ambas categorías juveniles de la blanquirroja, pero no pudo disputar el Sudamericano de Uruguay en 2015.

6) En 2016 fue promovido al primer equipo de la 'U' y bajo las órdenes del técnico Roberto Chale. Debido a sus grandes actuaciones con el equipo de reservas, se ganó la confianza del técnico merengue, quien decidió sumarlo al plantel profesional.

7) Hizo su debut oficial en primera división el 2 de octubre de 2016 ante Ayacucho. Tras la expulsión de Raúl Fernández, Patrick Zubczuk hizo su debut oficial. Aquel duelo fue ganado por los cremas por 4-2.

8) Sus principales ídolos son alemanes. Patrick admiraba las atajadas y carácter de Oliver Kahn. En la actualidad, sigue mucho a Manuel Neuer, de quien espera poder imitar más de una cualidad.

9) Su superhéroe favorito es Thor. Incluso, confesó que cuando jugaba en menores de la 'U', algunos compañeros lo llamaban así, aunque con el tiempo fue quedando atrás.

10) No le gusta el apodo de 'Rusito'. Prefiere 'Vikingo', que se lo puso su papá e, incluso, tiene grabada esa palabra en los guantes que utiliza en cada partido de Universitario.

