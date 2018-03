A mitad de semana, Universitario de Deportes tuvo que echar mano del segundo arquero, de apellido histórico en el club pero aún muy joven, ante la lesión de Raúl Fernández. Él es Patrick Zubczuk, el 'Rusito', hijo de Juan Carlos, el argentino que llegó a tienda crema en la década del 90 y marcó época. Fue él exportero merengue quien logró convencer a su heredero que se quede y le tiempo le dio la razón.

Patrick Sergi (23), vivió en Universitario de Deportes una historia similar a la de su papá: delante de él tenía uno (en este caso dos) arqueros de nivel de selección. Su papá, en Racing y luego en la 'U' tuvo a Ubaldo Matildo Fillol y César Chávez-Riva como competencia, mientras que el 'Rusito' compitió con Carlos Cáceda y Raúl Fernández. Para ambos parecía difícil, pero al final la perseverancia tuvo sus frutos.

Patrick Zubczuk habló con su padre antes de su gran partido con Universitario

Patrick Zubczuk pensó, en algún momento, no afrontar el reto. Pero contó que fue su papá quien lo convenció de quedarse en Universitario de Deportes y el miércoles fue titular. “La perseverancia en un deportista es fundamental. Pensé en algún momento en irme a préstamo, pero me aconsejaron que me quedara a hacer una carrera acá. Estuve de cuarto arquero y ahora estar entre los dos es súper importante”, nos dijo.

Al estilo del 'Ruso'



La paciencia no es lo único que heredó Patrick de su papá. La camiseta también lleva el ‘sello Zubczuk’. “Lo del color verde es un consejo de él (se camufla con el césped). Es mi ídolo máximo. Me lo inculcó y le agarré el gusto. En reserva alguna vez usé naranja y plomo, pero yo siempre pedí la verde”, aseguró.

Este domingo, desde las 4 de la tarde, Universitario de Deportes enfrentará a Ayacucho FC en el estadio Monumental de Lima y Patrick Zubczuk volverá a ser titular mientras Raúl Fernández se recupera.

