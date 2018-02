Le preguntan si prefiere jugar bonito o ganar como sea y, casi sin pensarla, elige la última opción. “Goles son goles”, dice. A

Paulo de la Cruz le gusta la picardía en la cancha, pero su prioridad es conseguir el objetivo con Universitario de Deportes.

Hasta ahora, con tres partidos en el primer equipo (uno en la Noche Crema y dos en la Libertadores), su talento ha quedado claro. Pero ahora tendrá, probablemente, la prueba más difícil en su corta carrera: debutar en el torneo local desde el arranque y en la altura de Huaraz.

‘Canchita’, como lo conocen desde menores, nunca jugó lejos del llano. Ni siquiera con reserva: pasó de frente de su categoría, la 97, al primer equipo. De todas formas, el extremo de Universitario de Deportes confía en hacer un buen papel. Eso sí, va paso a paso.



“Fernández, Vargas, Vásquez y Benincasa son los que más me aconsejan. Me dicen que haga lo que sé hacer y me aconsejan en los partidos. Yo tomo con calma todo. Tengo los pies en la tierra. No he jugado antes en altura, pero pensamos empezar con el pie derecho”, dijo Paulo de la Cruz antes de viajar.



A su 18 años, ya sabe lo que es vestir la camiseta de Universitario de Deportes. Por ahora lo ha hecho bien. Y todos –hinchas, jugadores y cuerpo técnico– esperan que siga así.

