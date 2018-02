Universitario de Deportes: Paulo De la Cruz será el nuevo '10' ¿recuerdas al último creador crema?

Nace una esperanza. Una ilusión de que con él, las cosas pueden cambiar para Universitario de Deportes. Se llama Paulo De la Cruz , tiene 18 años, ha jugado Copa Libertadores y Torneo de Verano y ahora apunta a ser el nuevo '10' tras el regreso de Alberto Quintero al once titular y no, no es el salvador del equipo de Pedro Troglio.

Paulo De la Cruz es la ilusión de tener un equipo con variantes, de volver a jugar con un sistema que tenga un volante creativo neto, algo que tan buenos resultados le dio a la 'U' en su momento.

Universitario de Deportes: Alberto Quintero vuelve al equipo titular ¿A quién sacrificó Troglio?

Basta con ver los equipos que tuvo Universitario de Deportes en los años que fueron campeones para darnos cuenta de que un '10' siempre fue importante: Diego Guastavino en 2013, Mayer Candelo y Donny Neyra en el Apertura 2008 o Gustavo Grondona en el tricampeonato de los años 1998, 1999 y 2000. El 2009, con Juan Reynoso es la excepción a la regla.

Diego Guastavino, el '10' que tuvo Universitario de Deportes en el último título. (USI) Diego Guastavino, el '10' que tuvo Universitario de Deportes en el último título. (USI)

Hace un año, cuando Roberto Chale era técnico de Universitario de Deportes, jugar con un volante creativo era una opción válida porque en el equipo habían hombres para ocupar esa posición. Pero ambos se lesionaron y uno jugó más que el otro pero sin el resultado esperado. Sin ellos no había '10' y el resultado a fin de año ya se conoce.

Entonces es ahora cuando aparece Paulo De la Cruz para seguir el ejemplo que alguna vez dejaron Edison Flores, Christofer Gonzales, Pablo Vitti o Luis 'Cachito' Ramírez, los últimos volantes creativos que tuvo Universitario de Deportes y que tanto extraña el hincha. Que su crecimiento sea paulatino hasta convertirse en indiscutible e irremplazable. La 'U' necesita un guía en estos momentos difíciles y parece que al fin encontró al ideal.

