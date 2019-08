La pasa mal: Pedro Troglio arremetió contra CONCACAF y negó que sus jugadores sean delincuentes

Pedro Troglio vive una pesadilla. El extécnico de Universitario no pasa un buen momento en Olimpia de Honduras. El entrenador argentino sufrió un contratiempo, lo cual motivó su enojo. Por ese motivo, el DT arremetió contra la CONCACAF, debido al supuesto mal manejo en la organización de la Liga centroamericana.

¿Qué pasó? El plantel que dirige Pedro Troglio no puede ingresar a Canadá (para enfrentar a su próximo rival), debido a que hay una notoria demora en el proceso de visado.

"Me parece una locura. CONCACAF organiza un torneo y hace participar equipos de Canadá sabiendo que no podemos viajar allá. ¿Qué hacemos? ¿Perdemos los puntos y quedamos fuera? Mejor que no hagan nada o que no pongan equipos de ese país", sostuvo el extécnico de Universitario a la prensa de Honduras.

Además, defendió al grupo de jugadores que dirige. Troglio no dudó en calificarlos como "altamente profesionales".



"Si participas en un torneo que te den la visa, que nos pongan máxima seguridad en el hotel para que no nos volemos, yo no tengo delincuentes en mi equipo, me parece algo extraño", finalizó el extécnico de Universitario.

Selección Peruana: los motivos por los que Inter quiere a Paolo Guerrero en la Fecha FIFA. (América TV)

► Cristian Benavente se une a la lista: conoce a los 18 jugadores que jugarán en Europa esta temporada

► ¿Universitario recibirá dinero por el pase de Álvaro Ampuero a Zira FK de Azerbaiyán?

► Christian Cueva y un revelador testimonio: “Yo la ca***, cuando me fui de Sao Paulo”

► Ricardo Gareca se reunió con Miguel Trauco en Francia