Si Universitario de Deportes no planea contar con Alexi Gómez para el 2019, la 'Hiena' no tardará mucho en pedir su préstamo. Y es que ofertas no le faltarán. Desde Argentina, Pedro Troglio confirmó el interés de Gimnasia y Esgrima de la Plata.

El entrenador, que sacó la mejor versión de Alexi Gómez en el 2017, aseguró que los 'Lobos' estarían interesados en fichar al futbolista peruano. Eso sí, siempre y cuando los cremas no lo necesiten para la próxima temporada.



Universitario de Deportes: ¿Alexi Gómez se viste de crema para el 2019?

"Estamos esperando las reuniones. Todavía nadie se juntó. Si la 'U' no lo va a usar, claro que interesa", declaró Pedro Troglio para RPP Noticias.

Cuando el estratega llegó a la 'U' en el 2017, se propuso sacar todo el potencial de la 'Hiena' y lo consiguió. Mientras estuvo al mando, el volante anotó 11 tantos, pudo llegar a la Selección Peruana y emigró al Atlas de la liga mexicana.

Fichajes 2019: altas, bajas y rumores del mercado de pases del Fútbol Peruano

Nicolás Córdova, actual DT de Universitario de Deportes, no ha confirmado aún si contará con Alexi (a pesar que este tiene contrato). De ser así, el jugador tendría una gran posibilidad en el último subcampeón de la Copa Argentina. Veremos qué pasa.