Luego de dejar a Universitario de Deportes , la vida la sonríe a Pedro Troglio. El técnico de Gimnasia no conoce la derrota, desde que asumió la dirección técnica. La hinchada de ‘El Lobo’ lo ama, y él ama a los hinchas. Por eso, ‘Pedrito’ se siente más feliz que nunca, y no escapa a las preguntas curiosas que le plantea la prensa argentina.

Esta vez, Pedro Troglio fue entrevistado por La Nación, y recordó su etapa como futbolista. El extécnico de Universitario de Deportes se comparó con el crack Luka Modric , cuando fue consultado por su estilo de juego.

“¡Qué difícil! En el fútbol argentino no sé, no se juega con volantes mixtos: mediocampistas que trabajen en la recuperación, pero que después quiebren líneas con cambios de ritmo. Eso es, a lo mejor, lo que ha faltado en la selección. Yo no era ni un virtuoso con la pelota ni un negado, y tenía marca. No era un 10 en ninguno de los dos aspectos, pero era parejo. A nivel internacional, sí hay varios. Pienso en Luka Modric, yo era muy parecido al croata Modric”, dijo Pedro Troglio.

“Él agarró un fútbol más evolucionado desde lo táctico: yo solo en la selección me movía por todos lados, en mis equipos era siempre bien por la derecha”, agregó el extécnico de Universitario.

Por otro lado, Pedro Troglio confesó sentirse dolido al ver por la TV a un Diego Maradona – con quien compartió camerinos en la Selección – tratando de justificar sus problemas.

“A mí me gusta verlo bien porque, personalmente, nunca lo vi mal y me duele cuando está en quilombos. No sé si cuando éramos compañeros usaba o no usaba, pero yo lo veía atlético, de buena onda y con todo el liderazgo. Me duele cuando le cuesta hablar y entonces todos lo matan, porque él es un ejemplo de esta sociedad de falsa moralina”, concluyó Pedro Troglio.