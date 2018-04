Todo tiene un motivo. Pedro Troglio habló luego de la derrota de Universitario 4-2 contra Ayacucho FC en el estadio Municipal de Huanta. El técnico argentino trató de dispersar las dudas sobre el mal momento que le toca atravesar con el club de Ate.

"Pienso que todo lo que pasa, no es de casualidad. El equipo dejó todo en el segundo tiempo, pero siempre estuvimos corriendo desde atrás (en referencia a que la ' U' estuvo detrás en el marcador casi todo el partido). No nos podemos dar ese lujo porque no contamos con mucha gente de experiencia", señaló

Universitario de Deportes perdió 4-2 ante Ayacucho FC en Huanta por el Torneo de Verano

Sobre si la altura afectó o no al plantel de Universitario, Troglio dejó en claro que no fue uno de los motivos principales para que los cremas salgan derrotados. "Obvio que la altura siempre afecta, pero no es una excusa para la derrota", agregó.

El entrenador argentino es uno de los más cuestionados debido al último lugar que ocupan los cremas en el Torneo de Verano, pero ella no le quita la ilusión de terminar el año de buena manera y sin tener que luchar por mantener la categoría.

Universitario disputará su último encuentro ante Sporting Cristal. Los celestes llegan entonados por ser los favoritos para llevarse el Torneo de Verano, aunque podrían cuidar algunos jugadores para la final. Los dirigidos por Pedro Troglio intentarían aprovechar eso para terminar con la frente en alto el primer certamen del año.

